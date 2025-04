Fürth: Auto beschädigt - vierstelliger Schaden

Fürth. Unbekannte haben am Sonntag zwischen 13 und 15 Uhr ein grünes Auto beschädigt. Der Pkw war im Fürther Hallenweg am Straßenrand abgestellt, teilte die Polizei mit. Hier wurde er an der rechten Seite beschädigt. Die Reparatur des Schadens wird den Fahrzeughalter etwa 3.000 Euro kosten. Da sich die Verursacher unerlaubt entfernten, bittet die Polizei um Hinweise unter der Telefonnummer 06252 -7060. (sig)