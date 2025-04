Wald-Michelbach: Unbekannte zerkratzen Auto - vierstelliger Schaden

Wald-Michelbach. Unbekannte haben am Montag ein blaues Auto zerkratzt. Wie die Polizei mitteilt, war der Pkw auf der Schulstraße in Wald-Michelbach am Gehweg geparkt. Dort wurde er zwischen 6.50 Uhr und 14.50 Uhr an der Beifahrerseite beschädigt. Der Schaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Hinweise können unter der Nummer 06207/9405-0 abgegeben werden. (sig)