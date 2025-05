Wald-Michelbach: Mehrere Fahrzeuge zerkratzt

Wald-Michelbach. Kriminelle haben es im Laufe des Samstags auf mehrere Fahrzeuge in der Bahnstraße im Wald-Michelbacher Ortsteil Affolterbach abgesehen. Zwischen etwa 10.15 und 15.20 Uhr stellte die Polizei mindestens acht beschädigte Fahrzeuge fest. Laut Polizeiangaben benutzen die Täter einen unbekannten Gegenstand, um die Autos zu zerkratzen und flüchteten im Anschluss unerkannt. Zeugen, die am Samstag etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich in Heppenheim unter der Telefonnummer 06252 706555 zu melden. (bw)