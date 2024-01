Zeugen gesucht: Sachbeschädigung an Bäckerei in Wald-Michelbach

Vermutlich in der Silvesternacht haben unbekannte Täter eine Pergola im Bereich einer Bäckerei in der Poststraße beschädigt. Wie aus der Pressemitteilung der Polizei hervorgeht, hingen an einer dortigen Wand drei eingerahmte Bilder, die die Täter heruntergerissen haben. Ebenfalls an dieser Wand befand sich eine Überwachungskamera samt USB-Stick, die ebenfalls heruntergerissen und entwendet wurde. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf 600 Euro.