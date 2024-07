Damm zerstört: große Sorgen um den Biber in Wald-Michelbach

Am vergangenen Wochenende war Uwe Bieber an der Aue am Ulfenbach im Gemeindebereich Wald-Michelbach spazieren. Das macht er regelmäßig, vor allem in den Abendstunden lässt sich die Tierwelt an dem flachen Gewässer gut beobachten. Das Feuchtgebiet ist dem Biber zu verdanken, der sich hier angesiedelt hat und unermüdlich Dämme errichtet. So konnte sich eine einzigartige Artenvielfalt entwickeln.

Doch kaum angekommen, traute der Gras-Ellenbacher seinen Augen nicht: Der Damm war zerstört. Vom einstigen See war kaum noch etwas zu sehen. Und das Schlimmste: Der Nager selbst schien verschwunden. Das dachte zumindest Uwe Bieber. Denn eigentlich baut das Tier seinen eingestürzten Damm schnell wieder auf.

Ist dem Biber am Ulfenbach etwas zugestoßen?

Was war geschehen? Hat verwittertes Holz den Einbruch ausgelöst? Oder hat jemand den Damm mutwillig zerstört? Auch sorgte sich der Spaziergänger darum, dass dem Tier etwas zugestoßen sein könnte, wie er im Gespräch mit der WNOZ-Redaktion berichtet. Schließlich ist nicht jeder gut auf das possierliche Säugetier zu sprechen, zumal es das Landschaftsbild nach seinem Willen prägt.

Biber sorgt manchmal für Ärger

Das kann auch dazu führen, dass Flächen überschwemmt werden, was in der Vergangenheit auch in Affolterbach für Ärger gesorgt hat. Aber würde jemand so weit gehen, den unermüdlichen Architekten zu vertreiben?

Ein Anruf bei Wolfgang Wenner vom NABU Wald-Michelbach soll Klarheit bringen. „Der Damm ist bereits seit Fronleichnam gebrochen“, erklärt der Naturschützer. Nur habe man das nicht gleich gesehen, weil es am Wochenende nach dem Feiertag immer wieder geregnet habe.

So hatte das Biotop offenbar noch genügend Wasser. Doch jetzt sieht die Situation anders aus: „Es haben sich Inseln gebildet.“ Wenner war bereits mehrmals vor Ort und hat nach dem Biber Ausschau gehalten – und ihn schließlich entdeckt.

Foto: Wolfgang Wenner Die Aufzucht der Jungtiere hat für den Biber im Moment oberste Priorität.

Jungtiere unterwegs

Das Tier ist nicht, wie befürchtet, verschwunden, sondern familiär verhindert, wie Wenner erklärt: „Der Biber kümmert sich gerade mit seiner Partnerin um die Aufzucht der Jungtiere und hat damit alle Hände voll zu tun.“ Der Nachwuchs hat ihm bisher wohl keine Zeit gelassen, den Damm wieder zu reparieren. Eine erfreuliche Nachricht also, fast schon ein Happy End.

Nur teilweise Entwarnung

„Nein“, wendet Wenner ein. Die Arbeit des Bibers sei sehr wertvoll, um die Artenvielfalt zu erhalten. „Der Biber sorgt dafür, dass sich viele Arten wieder ansiedeln. Vor allem Vögel, Insekten und Amphibien fühlen sich in den Feuchtwiesen wohl.“ Der NABU Wald-Michelbach hat bereits seltene Arten wie die Bekassine, einen Watvogel mit langem Schnabel, oder die auf der Roten Liste stehende Europäische Sumpfschrecke entdeckt. „Das Gebiet hat sich zu einem überregional bedeutsamen Biotop entwickelt und ist durch den Biber noch wertvoller geworden.“

Vor Raubtieren ungeschützt

Vor allem für die Bodenbrüter ist die Brache derzeit gefährlich. „Sie sind den Fressfeinden schutzlos ausgeliefert.“ Deshalb bittet der NABU-Experte alle, die den Biber in der Aue beobachten wollen, auf ausreichend Abstand zu achten. Denn in dieser Situation kann das Tier gereizt reagieren, weil es seine Jungen schützen will.

Hunde anleinen

Das heißt: auf den Wegen bleiben, Hunde anleinen und vor allem die Aufzucht der Jungen in der Biberburg nicht stören. „Mit dem Fernglas kann man vom Weg aus alles beobachten“, sagt er. Das handhabt auch er so.