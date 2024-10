Gewerbegebiet in Wald-Michelbach? Naturschützer protestieren

Die Gemeinde Wald-Michelbach will am Ortseingang von Affolterbach weitere Flächen für das Gewerbegebiet erschließen. Ausgerechnet an der Ulfenbachaue, dort wo sich ein Biotop befindet, seltene Vögel brüten und der Biber gerade seine Jungen aufgezogen hat. Gegen die Pläne gehen gleich drei Naturschutzverbände auf die Barrikaden.