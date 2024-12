Weiter Streit ums Gewerbegebiet

Das von der Gemeinde Wald-Michelbach geplante neue Gewerbegebiet in Affolterbach sorgt weiter für Diskussionen. Nun hat sich der Bergsträßer Verein MUNA (Mensch, Umweltschutz, Natur- und Artenschutz) zu Wort gemeldet und fordert in einer Pressemitteilung die Gemeinde sowie alle weiteren an dem Verfahren beteiligten Politiker und Behörden dazu auf, sich sowohl für eine „nachhaltige Nutzung im Interesse von uns allen und nachfolgender Generationen für den Klimaschutz als auch für die Artenvielfalt zu entscheiden und die Fläche als Naturschutzgebiet auszuweisen“.