Affolterbach, Hammelbach, Wald-Michelbach: Evangelische Gemeinden fusionieren 2026

Überwald. Zu einer wichtigen Gemeindeversammlung laden die Kirchenvorstände der evangelisch-reformierten Kirchengemeinden im Überwald am kommenden Sonntag, 9. März, ein. Zunächst findet um 10.30 Uhr ein Gottesdienst in der evangelischen Kirche in der Kerngemeinde Wald-Michelbach statt. Dabei wird allen Beteiligten am „Lebendigen Adventsfenster 2024“ gedankt, und es findet die Spendenübergabe an die Diakoniestation „Café am Bahnsteig“ statt.