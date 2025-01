Warum die Evangelischen in Hemsbach, Laudenbach und Sulzbach fusionieren müssen

Hemsbach/Laudenbach/Sulzbach. Die evangelische Kirchengemeinde Hemsbach/Sulzbach und Laudenbach wollen am 1. Januar 2026 fusionieren. Der Beschluss dazu fiel bereits im November, jetzt stellten die Geistlichen Corinna Seeberger und Tobias von Hagen in einer von etwa 50 Gläubigen besuchten Gemeindeversammlung in der Bonhoefferkirche den weiteren Fahrplan vor.