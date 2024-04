Brandstiftung? Vier Mülltonnen in Flammen in Wald-Michelbach

Am Donnerstagabend (11. April) gegen 23 Uhr, haben die Rettungskräfte von vier brennenden Mülltonnen in der Schwalbengasse und "In der Gass" in Wald-Michelbach erfahren. Zwei Mülltonnen wurden dabei völlig zerstört, während die anderen beiden nur geringfügig beschädigt wurden. Zeugen haben zu dieser Zeit eine Gruppe junger Menschen gesehen, die in Richtung Gadern liefen, schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung.