Polizei: Zeugen zu Unfallflucht in Wald-Michelbach gesucht 

Wald-Michelbach. Am vergangenen Donnerstag stellte ein 37-jähriger Autofahrer seinen roten Pkw Mitsubishi Colt gegen 14.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes" Am Bahndamm" in Wald-Michelbach ab. Als der Autofahrer gegen 14.50 Uhr wieder zu seinem Pkw zurückkehrte, stellte er fest, dass sein Fahrzeug am linken hinteren Kotflügel sowie an der hinteren Beifahrertür beschädigt war, berichtet das Polizeipräsidium Südhessen in einer Pressemitteilung.