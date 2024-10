Unfallflucht in Wald-Michelbach

Am vergangenen Sonntag, 27. Oktober, stellte gegen 14 Uhr eine Fahrerin fest, dass ihr grauer PKW Seat Cupra Leon an der vorderen rechten Stoßstange beschädigt wurde. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hatte das Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken angefahren. Der Vorfall ereignete sich auf einem Firmenparkplatz des Anwesens Neustadt 2 in Wald-Michelbach. Auf diesem Parkplatz war der Seat Cupra seit Sonntag, 20. Oktober, 10 Uhr geparkt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden beträgt 1000 Euro.