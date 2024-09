Unbekannter begeht Unfallflucht in Wald-Michelbach

In der Zeit von Mittwoch (04. September) 20.30 Uhr bis Donnerstag (05. September) 10.00 Uhr, beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen silberfarbenen BMW, der in der Straße "Am Käßberg" im Fürther Ortsteil Gadern am Fahrbahnrand abgestellt war. Wie die Polizei in einer Pressemitteilung berichtet, wurde das Fahrzeug an der linken Seite beschädigt. Dabei ist nach Angaben der Polizei ein Schaden von etwa 2.000 Euro entstanden. Hinweise zu dem Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Wald-Michelbach unter der 06207/9405-0 entgegen.