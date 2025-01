Wald-Michelbach: Gestohlener Lkw-Anhänger bei Kloster abgestellt

Wald-Michelbach. Mitarbeiter des Ordnungsamts haben am Dienstag einen gestohlenen Sattelauflieger mit italienischem Kennzeichen gegenüber des buddhistischen Klosters aufgefunden. Der Auflieger wurde zusammen mit einer Sattelzugmaschine im August 2024 in Frechen im Rhein-Erft-Kreis gestohlen, teilte die Polizei mit. Die Spedition wurde informiert und kümmert sich um den Abtransport, hieß es weiter. Unbekannte stellten den Anhänger in der Weinheimer Straße, zwischen Siedelsbrunn und Ober-Absteinach, ab. Die Polizei sucht Zeugen und nimmt Hinweise unter der Rufummer 06252 7060 entgegen.