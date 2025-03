Wald-Michelbach: Fahrrad in Affolterbach gestohlen

Wald-Michelbach. Ein Fahrrad ist in der Mühlstraße in Wald-Michelbach gestohlen worden. Wie die Polizei berichtet, stellte der 56-jährige Besitzer seinen rötlich-lilafarbenen Drahtesel der Marke Schauff am Montagmorgen dort vor einem Bauzaun ab. Als er gegen Mittag zurückkehrte, war sein Fahrrad verschwunden. Das Rad hat einen Wert von circa 200 Euro. Auffällig ist das mit grauem Panzerband geklebte vordere Schutzblech. Wer den Diebstahl beobachtet hat oder Hinweise geben kann, soll sich bei der Polizeistation Wald-Michelbach unter der Telefonnummer 06207/9405-0 melden.