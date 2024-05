Wohnhaus in Affolterbach steht in Flammen

Ein Wohnhausbrand in Affolterbach richtete am frühen Freitagabend einen großen Schaden an dem Gebäude an. Gegen 17.30 Uhr wurden die Feuerwehren aus Affolterbach, aus Wald-Michelbach und Gadern sowie aus Mörlenbach alarmiert. Beim Eintreffen am Brandort stand die Garage in Flammen, die auch schon auf das direkt angrenzende Wohnhaus übergegriffen hatten, sodass der Dachstuhl ebenfalls lichterloh brannte.