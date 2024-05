84-Jähriger bei Brand in Südhessen lebensgefährlich verletzt

Wald-Michelbach (dpa/lhe) - Bei einem Hausbrand im südhessischen Wald-Michelbach hat sich am Freitag ein 84-jähriger Mann eine lebensgefährliche Rauchgasvergiftung zugezogen. Nach bisherigen Erkenntnissen habe das Feuer von einer Garage auf ein Wohnhaus übergegriffen, sagte ein Polizeisprecher. Der Senior habe seine Frau und die gemeinsame Tochter verständigt, die sich in dem Haus im Ortsteil Affolterbach (Landkreis Bergstraße) befanden und sich in Sicherheit bringen konnten.