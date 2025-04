15 Personen bei Brand in Wohnhaus verletzt

Taunusstein (dpa/lhe) - Bei einem Brand in einem Wohnhaus in Taunusstein (Rheingau-Taunus-Kreis) sind 15 Menschen verletzt worden. Vier von ihnen hätten in Krankenhäuser gebracht werden müssen, wie die Freiwillige Feuerwehr mitteilte. Viele hätten Brandrauch eingeatmet, auch zwei Einsatzkräfte wurden demnach leicht verletzt. Aufgrund der hohen Zahl an Verletzten seien weitere Rettungskräfte aus umliegenden Gebieten alarmiert worden.