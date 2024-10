Wohnhaus einer Familie nach Feuer teils unbewohnbar

Münster (dpa/lhe) - Teile des Wohnhauses einer vierköpfigen Familie in der Gemeinde Münster im Kreis Darmstadt-Dieburg sind nach einem Brand vorerst nicht mehr bewohnbar. Am Morgen sei das Feuer in einem der Zimmer ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Ein Bewohner habe den Brand gemeldet. Der Raum stand bei Eintreffen der Feuerwehr bereits in Flammen. Jedoch verhinderten die Einsatzkräfte laut Polizei, dass sich das Feuer weiter ausbreitete.