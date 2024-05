Brand in Justizvollzugsanstalt Dieburg

Dieburg (dpa/lhe) - In der Justizvollzugsanstalt Dieburg (Landkreis Darmstadt-Dieburg) hat es am Sonntagabend gebrannt. Das Hessische Justizministerium bestätigte am Montag Angaben der Feuerwehr Dieburg, nach denen es eine Rauchentwicklung im Außenbereich vor einem Zellentrakt gab. Mehrere Inhaftierte in darüberliegenden Geschossen hatten demnach um Hilfe gerufen. Vier Insassen hätten ins Freie gebracht und wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst untersucht werden müssen, hieß es. Zuvor hatten verschiedene Medien darüber berichtet.