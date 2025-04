Feuer bricht in Zelle von Justizvollzugsanstalt aus

Stuttgart (dpa/lsw) - In einer Zelle einer Stuttgarter Justizvollzugsanstalt (JVA) ist am Sonntag ein Feuer ausgebrochen. Zwei Insassen und mehrere Justizvollzugsbeamte erlitten am Nachmittag Rauchvergiftungen, wie die Feuerwehr mitteilte. Den Insassen der betroffenen Zelle retteten die Feuerwehrleute und Mitarbeiter der JVA demnach aus der Zelle. Wie es zu dem Brand im Stadtteil Stammheim kam, war auch am Montag laut einem Polizeisprecher unklar.