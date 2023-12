Neun Leichtverletzte bei Zimmerbrand in Wohnheim

Modautal (dpa/lhe) - Bei einem Zimmerbrand in einem Wohnhaus für psychisch oder seelisch beeinträchtigte Menschen in Modautal (Kreis Darmstadt-Dieburg) sind neun Personen leicht verletzt worden. Das vom Feuer betroffene Zimmer habe sich im Dachgeschoss befunden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Ein Mitarbeiter der Einrichtung habe gesehen, wie der 28 Jahre alten Bewohner des Raums am Mittwochabend fluchtartig das Gebäude verließ. Kurz darauf entdeckte der Mitarbeiter demnach das Feuer, alarmierte den Notruf und versuchte, den Brand mit einem Feuerlöscher zu bekämpfen.