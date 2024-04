15 Verletzte nach Brand in Wohnheim

Langgöns (dpa/lhe) - Bei einem Brand in einem Wohnheim in Langgöns im Landkreis Gießen sind nach Angaben der Polizei 15 Menschen leicht verletzt worden. Rund 100 Bewohnerinnen und Bewohner seien durch das Personal der Einrichtung und die Feuerwehr in Sicherheit gebracht worden, teilte die Polizei mit. Nach Angaben der Feuerwehr Langgöns handelte es sich um ein Wohnheim für Menschen mit körperlichen und psychischen Beeinträchtigungen.