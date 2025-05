Brand in Einrichtung für betreutes Wohnen

Frankfurt (dpa/lhe) - In einer Einrichtung für betreutes Wohnen in Frankfurt am Main ist ein Feuer ausgebrochen. Neun anwesende Bewohner hätten sich vor dem Brand im Stadtteil Niederursel selbst retten können, teilte ein Sprecher der Feuerwehr mit. Das Feuer war den Angaben zufolge am Freitagabend auf einem Balkon des zweigeschossigen Gebäudes ausgebrochen und hatte sich auf das Dach ausgebreitet. Die Feuerwehr war demnach mit rund 100 Einsatzkräften und 30 Fahrzeugen vor Ort. Die Brandbekämpfung sei weiter im Gange und werde bis in den frühen Samstagmorgen andauern. Zur Brandursache ermittelt die Polizei. Die Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt.