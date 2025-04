Brand in Seniorenwohnanlage - drei Menschen gerettet

Frankfurt (dpa/lhe) - Beim Brand einer Seniorenwohnanlage in Frankfurt hat die Feuerwehr drei Menschen gerettet. 24 weitere Bewohner haben das Gebäude in Zeilsheim selbstständig verlassen, wie die Feuerwehr mitteilte. Das Feuer wurde gelöscht. Aber nur ein Teil der Senioren konnte nach dem Ende des Einsatzes wieder in ihr Domizil zurück. Einige Wohnungen sind nicht mehr bewohnbar. Die Bewohner kamen überwiegend bei Nachbarn oder Verwandten unter, für zwei von ihnen kümmert sich das Sozialamt um die Unterbringung.