Brand in leerstehendem Gebäude in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Ein Brand in einem leerstehenden Gebäude in Frankfurt hat in der Nacht zum Montag für einen mehrstündigen Feuerwehreinsatz gesorgt. Durch das Feuer wurde niemand verletzt, wie die Feuerwehr am Montag mitteilte. Der Einsatz zog sich den Angaben zufolge bis in die frühen Morgenstunden. 24 Feuerwehrleute bekämpften die Flammen unter Atemschutz in dem Gebäude, hieß es. Insgesamt waren 50 Einsatzkräfte vor Ort.