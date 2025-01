Nieder-Liebersbach

Birkenau: Vereinshaus von Motorradclub niedergebrannt - Feuerwehr mit Großaufgebot im Einsatz

Die Feuerwehr ist am Samstagmittag zu einem Brand in einem Vereinshaus eines Motorradclubs in Nieder-Liebersbach ausgerückt. Der Brand konnte am Nachmittag gelöscht werden - Ermittlungen zur Brandursache dauern an.