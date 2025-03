Walldorf (dpa/lsw) - Vier Wohngebäude haben in Walldorf (Rhein-Neckar-Kreis) Feuer gefangen. Sie stehen in vollem Ausmaß in Brand, wie ein Polizeisprecher am Mittag sagte. Ein Mensch sei verletzt worden - wie schwer, sei noch nicht bekannt. Auch zur Brandursache gab es zunächst noch keine Erkenntnisse.