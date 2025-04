Hoher Schaden bei Brand in Wiesbaden - zwei Häuser geräumt

Wiesbaden (dpa/lhe) - Zwei Mehrfamilienhäuser sind in der Nacht wegen eines Kellerbrandes in Wiesbaden geräumt worden. Das Feuer im ersten Gebäude sorgte im betroffenen Keller für viel Rauch, der sich auf das Treppenhaus und das benachbarte Mehrfamilienhaus ausbreitete, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Einsatzkräfte bekämpften das Feuer und betreuten in einem Feuerwehr-Gerätehaus in der Nähe 29 Bewohner, darunter sieben Kinder.