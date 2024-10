Drei Verletzte bei Brand in Mehrfamilienhaus

Schotten (dpa/lhe) - Drei Menschen sind bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Schotten (Vogelsbergkreis) verletzt worden. Am Dienstagabend war aus bislang ungeklärter Ursache ein Feuer in einer der Wohnungen in dem Haus ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Als die Feuerwehr eintraf, drang bereits dichter Rauch aus der Souterrainwohnung, auch Feuer war schon zu sehen. Die Feuerwehr löschte den Brand laut Polizei zügig.