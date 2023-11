Seniorin bei Hausbrand lebensgefährlich verletzt

Linden (dpa/lhe) - Bei dem Brand eines Wohnhauses in Linden (Landkreis Gießen) ist am Donnerstag eine ältere Bewohnerin lebensgefährlich verletzt worden. Die 74-Jährige sei nach einer Erstbehandlung in einem Krankenhaus mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik geflogen worden, teilte die Polizei mit. Zwei weitere Hausbewohner wurden wegen Rauchgasvergiftungen in einer Klinik behandelt, zudem erlitt ein Ersthelfer leichte Verletzungen. Das Feuer war am Morgen aus zunächst unbekannten Gründen im Erdgeschoss des Hauses im Stadtteil Großen-Linden ausgebrochen, die Polizei schätzte den Schaden auf mehrere Hunderttausend Euro.