Gießen/Linden (dpa/lhe) - Zwei bewaffnete Männer haben eine Spielhalle in Linden (Kreis Gießen) überfallen. Die beiden hätten einen Mitarbeiter, der am frühen Morgen nach Hause habe gehen wollen, dazu gedrängt, erneut mit ihm in die Spielhalle zu gehen, teilte die Polizei Mittelhessen mit.