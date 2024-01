Überfall: Mitarbeiterinnen mit Pistole bedroht

Ebsdorfergrund (dpa/lhe) - Ein Unbekannter hat einen Getränkemarkt in Ebsdorfergrund im Landkreis Marburg-Biedenkopf überfallen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, bedrohte er die Mitarbeiterinnen mit einer Pistole und zwang sie zur Herausgabe von Bargeld aus der Kasse und Zigaretten. Beides habe er sich dann in einer Tüte verstauen lassen.