Bewaffnete Räuber erbeuten Bargeld und Zigaretten

Dreieich (dpa/lhe) - Zwei Männer haben nach Polizeiangaben am Samstagabend eine Tankstelle in Dreieich (Landkreis Offenbach) überfallen und Bargeld und Zigaretten erbeutet. Die dunkel maskierten Täter hätten eine Kassiererin mit einer Pistole und einem Schlagstock bedroht und den Inhalt der Kasse gefordert, teilte die Polizei am Sonntag mit. Sie flüchteten mit einer Summe in zunächst unbekannter Höhe sowie einigen Zigarettenschachteln in unbekannte Richtung. Die Kassiererin blieb den Angaben zufolge unverletzt. Die Polizei sucht nach den Männern und ruft Zeugen auf, sich zu melden.