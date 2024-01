Heppenheim (dpa/lhe) - Ein Mann hat bei einem Überfall auf eine Tankstelle in Heppenheim im Landkreis Bergstraße Bargeld erbeutet. Der Täter sei seit Montagabend auf der Flucht, wie die Polizei mitteilte. Laut Polizei drohte der Täter dem 31-jährigen Tankstellenmitarbeiter an, ihn zu töten, wenn er ihm kein Bargeld gebe. Anschließend flüchtete der junge Mann samt Beute in Richtung Innenstadt. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.