Raubüberfall auf Tankstelle: Mann bedroht mit Pistole

Calden (dpa/lhe) - Mit einer Pistole bewaffnet haben zwei Unbekannte am Sonntagabend in Calden (Landkreis Kassel) eine Tankstelle überfallen. Die Täter hätten Bargeld und Alkohol gestohlen, teilte die Polizei mit. Die Angestellte war den Angaben zufolge allein, als das Duo die Tankstelle betrat. Sie wurde aufgefordert, sich in den hinteren Bereich des Raumes zu bewegen. Einer der Täter war demnach mit der Pistole bewaffnet. Im Anschluss flüchteten die beiden in eine unbekannte Richtung. Wie viel Bargeld gestohlen wurde, war einem Sprecher zufolge zunächst unklar. Die Polizei sucht nun nach den Tätern und bittet um Zeugenhinweise.