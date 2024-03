Bewaffneter Raubüberfall auf Tankstelle in Bebra

Bebra (dpa/lhe) - In Bebra (Landkreis Hersfeld-Rotenburg) hat ein Unbekannter mit einer Schusswaffe eine Tankstelle überfallen. Der Täter hat Geld im mittleren, dreistelligen Bereich erbeutet, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Der Raubüberfall ereignete sich bereits am Samstagabend. Der Verdächtige soll zwischen 15 und 30 Jahre alt und mit einer schwarzen Schusswaffe bewaffnet gewesen sein. Die Polizei Bad Hersfeld hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen.