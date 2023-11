Mann überfällt Tankstelle und bedroht Angestellte mit Waffe

Kassel (dpa/lhe) - Ein bewaffneter Unbekannter hat in Vellmar (Landkreis Kassel) eine Tankstelle überfallen. Der Mann sei am Mittwochabend in den Verkaufsraum getreten und habe die Angestellte mit einer Schusswaffe bedroht, teilte die Polizei mit. Ersten Erkenntnissen zufolge raubte er Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich. Im Anschluss sei er zu Fuß geflüchtet. Die Angestellte blieb den Angaben nach körperlich unverletzt. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht nach Zeugen.