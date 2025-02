Raubüberfall auf Tankstelle in Friedrichsdorf

Friedrichsdorf (dpa/lhe) - Ein Unbekannter hat eine Tankstelle in Friedrichsdorf (Hochtaunuskreis) überfallen. Wie die Polizei mitteilte, bedrohte der Täter am Donnerstagabend einen Angestellten mit einer Schusswaffe und flüchtete daraufhin mit dem erbeuteten Bargeld in eine unbekannte Richtung. Zur Höhe des entwendeten Geldes machte die Polizei zunächst keine Angaben.