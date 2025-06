Polizei

Lorsch: Erneut bewaffneter Überfall auf Spielhalle in Hirschstraße

Ein Unbekannter hat am Samstagabend eine Spielhalle in Lorsch überfallen und mit einer Pistole Bargeld erbeutet. Die Polizei prüft einen möglichen Zusammenhang mit einem ähnlichen Raub am Donnerstag.