Marburg (dpa/lhe) - Ein Taxifahrer ist in Marburg mit einer Pistole bedroht und ausgeraubt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, zog ein Unbekannter nach Ende der Taxifahrt die Waffe. Er habe so in der Nacht zu Samstag die Tageseinnahmen von rund 300 Euro erbeutet und sei anschließend zu Fuß geflohen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.