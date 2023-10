Bewaffneter Überfall auf Lebensmittelmarkt: Täter flüchten

Kassel (dpa/lhe) - In der Kasseler Innenstadt ist mit einer Waffe ein Lebensmittelmarkt überfallen worden. Wie die Polizei am Freitag berichtete, erbeuteten die beiden unbekannten Täter dabei am Donnerstagabend einen Geldbetrag in noch unbekannter Höhe. Mindestens einer der Täter hatte laut Polizei eine Schusswaffe dabei. Die Räuber sollen einen Mitarbeiter des Marktes abgepasst und unter vorgehaltener Waffe in den Laden gedrängt haben. Das Opfer habe einen Schlag gegen den Kopf erhalten.