Ein Schwerverletzter bei Hausbrand in Mittelhessen

Reichelsheim (dpa/lhe) - Bei einem Hausbrand im Wetteraukreis ist ein Mann schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, brannte es am Morgen in dem Haus in Reichelsheim. Neben dem Mann, der eine Rauchgasvergiftung sowie Verbrennungen im Gesicht erlitt, befand sich demnach ein weiterer Mann im Haus. Dieser sei nicht verletzt worden. Während der Löscharbeiten wurde den Angaben zufolge die Ortsdurchfahrt gesperrt. Weshalb es gebrannt hat und wie hoch der Schaden ist, wird ermittelt.