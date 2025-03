Mann erleidet schwere Verbrennungen nach Verpuffung

Konstanz (dpa/lsw) - Ein Mann hat in Konstanz bei der Verpuffung an einem Ofen schwere Verbrennungen erlitten. Ein Rettungshubschrauber brachte den 55-Jährigen in eine Spezialklinik, wie die Polizei mitteilte. Den Angaben nach hatte der Mann in einer Wohnung einen Ofen mit Ethanol befüllt. Beim Entzünden des Brandmittels sei es zu der Verpuffung gekommen. In der Wohnung entstand geringer Schaden.