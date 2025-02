Mann bei Verpuffung an Kaminofen lebensgefährlich verletzt

Bühlertann (dpa/lsw) - Bei einer Verpuffung ist ein Mann in Bühlertann im Kreis Schwäbisch Hall lebensbedrohlich verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber brachte den 47-Jährigen in den frühen Morgenstunden in eine Spezialklinik. Polizeiangaben zufolge wollte der Mann im Keller des Einfamilienhauses einen Kaminofen anzünden, als es zu der Verpuffung kam. Die genaue Ursache war zunächst unklar.