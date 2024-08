E-Bike-Brand lässt Gaskartuschen explodieren - Mann verletzt

Hadamar (dpa/lhe) - Bei einem Brand eines E-Bikes und der Explosion mehrerer Gaskartuschen ist ein Mann schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war ein Zeuge am Samstagabend auf das in Brand stehende E-Bike samt Anhänger aufmerksam geworden und hatte die Feuerwehr alarmiert. Offenbar seien die Gaskartuschen auf dem Anhänger des Fahrrades transportiert worden und aufgrund der bei dem Brand entstehenden Hitze explodiert. Dadurch erlitt der Besitzer des Gespanns Verbrennungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik gebracht werden. Er konnte zunächst nicht zu dem Vorfall befragt werden. Die Polizei geht von einem Unglücksfall aus.