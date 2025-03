Waschmaschine brennt - Person in Klinik geflogen

Bad Salzschlirf (dpa/lhe) - Beim Brand einer Waschmaschine im Keller eines Wohnhauses in Bad Salzschlirf (Kreis Fulda) hat sich eine Person Verletzungen im Gesicht zugezogen. Sie sei mit einem Hubschrauber in eine auf Brandverletzungen spezialisierte Klinik nach Ludwigshafen geflogen worden, sagte ein Polizeisprecher in Fulda. Lebensbedrohlich seien die Verletzungen nicht. Ausgebrochen sei das Feuer vermutlich wegen eines technischen Defekts.