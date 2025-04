Fußgänger erleidet tödliche Verletzungen bei Unfall

Dreieich (dpa/lhe) - Ein 89-Jähriger ist in Dreieich (Kreis Offenbach) von einem Sattelzug erfasst und tödlich verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen und Angaben von Zeugen soll der Mann an einer Ampel eine Bundesstraße überquert haben, als es zu dem Unglück kam, teilte die Polizei mit. Der Rettungsdienst und eine Notärztin brachten ihn bei laufenden Reanimationsmaßnahmen in eine Klinik. Dort sei er kurz darauf an seinen Verletzungen gestorben. Der Fahrer des Sattelzuges erlitt einen Schock und musste betreut werden. Ein Gutachter soll nun die Frage des Unfallhergangs klären. Dabei geht es auch um die Frage der Ampelschaltung.