Drei Schwerverletzte bei Unfall mit Linienbus in Fulda

Fulda (dpa/lhe) - In Fulda sind drei Menschen bei einem Unfall zwischen einem Linienbus, einem Auto und einem Fahrrad schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall am Vormittag an einer Kreuzung. Eine der beteiligten Personen wurde demnach reanimiert. Die Ursache und der Hergang des Unfalls waren zunächst unklar. Es seien Einsatz- und Rettungskräfte vor Ort, hieß es. Andere Verkehrsteilnehmer wurden gebeten, den Bereich rund um die Kreuzung Weichselstraße und Mainstraße weiträumig zu umfahren.