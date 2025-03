Bürstadt: Fahrradfahrer nach Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt

Bürstadt. Ein 67 Jahre alter Fahrradfahrer hat bei einem Unfall am Samstagnachmittag schwere Verletzungen erlitten. Wie die Polizei mitteilte, kollidierte ein 65-jähriger Autofahrer gegen 17.45 Uhr in der Kurve Nibelungenstraße / Forsthausstraße mit dem entgegenkommenden Fahrradfahrer. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz, hieß es weiter. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter zur Klärung des Unfallhergangs hinzugezogen. Der Autofahrer blieb unverletzt, es entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Die Polizei nimmt Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 06206 9440 0 entgegen. (dls)